223 yıllık cami restore edilecek

Elazığ 'ın Keban ilçesinde 1794 yılında ibadete açılan ve bugüne kadar kesintisiz hizmet veren tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilecek.

Keban İlçe Müftü Vekili Serkan Cihangir, Yusuf Ziya Camii'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu, gelecek aydan itibaren camide restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Restorasyon çalışmasının 2 yıl süreceğini kaydeden Cihangir, bu nedenle caminin ibadete kapatıldığını belirtti.

Cihangir, "Cami ve müştemilattaki eşyalar taşınmıştır. Bu süre zarfında müftülüğümüzce kiralanan başka bir yerde ibadetin devam etmesi için çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Yusuf Ziya Paşa Camii İmamı Mehmet Özdemir de Kallar Mahallesi'nde eğimli bir arazide bulunan ibadethanenin 18. yüzyılda Yusuf Ziya Paşa tarafından yapıldığını, yapı içerisinde medrese, mektep, çeşme ve şadırvan bulunduğunu bildirdi.