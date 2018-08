4 bin yıllık mesleği yaşatıyorlar 

Mardin’in Yeşilli ilçesinde teknolojiye direnen 4 bin yıllık el sanatı telkari işçiliğinin tükenen ustalarını yeniden hayata geçirmek için 1 yıllık 'Hayatı Gümüşle İşle' proje başlattı. Yeşilli Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında el sanatlarında yetenekli 15 kişi bir yıl boyunca Mardin’in telkari ustalarından Gürkan Adar tarafından verilen eğitimler ile Yeşilli atölyesinde eğitim alarak yeniden mesleği canlandıracak.

Yeşilli Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında kadınlar meslek edinirken, iş kurma ve iş geliştirme eğitimleri ile girişimci olmalarını, ekonomik özgürlüklerinin kazanmalarının yanında eğitim, sağlık, aile ve kendi hakları konusunda bilinçlenmelerinde etkili olmalarını, proje kapsamında faydalanacakları mesleki beceri kursu ile kadınlara yeni iş imkanları sunup meslek sahibi olmalarını sağlamak hem de sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

40 atölyeden 3 atölyeye kadar geriledi

Yeşilli’de 10 kadın 5 erkek ile eğitimlerini sürdüren telkari ustası Gürkan Adar, “Midyat’ta yaklaşık olarak 6 aylık temel eğitimimi orada aldım. Daha sonra Gaziantep Üniversitesinde ön lisans eğitimimi kuyumculuk bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimi de Mersin'de tamamladım. Yaklaşık olarak şu an 15’ci yılım. GAP projesi kapsamında yürütülen bir proje. 90’lı yıllara kadar Midyat’ta kırka yakın telkari atölyemiz vardı. Maalesef bu dönemde sayı üçe kadar azaldı. Bunun sebebi hem göç hem de teknolojinin işimizi bozmasıdır" dedi.

Bu proje sayesinde şu an 15 öğrencilerinin olduğunu belirten Adar, “Bu öğrencileri yaklaşık olarak 11 ay eğiteceğiz. Şu an temel eğitim aşamasındayız. Bir süre sonra artık yavaş yavaş daha başarılı ürünler çıkarmaya başlayacaklar. Telkari eğitimi için en az 5 yıllık bir süre gerekiyor. Bu çok uzun ve zorlu bir süreç ama biz bunu 11 aya sıkıştırıyoruz. En azından hızlı bir temel eğitimden sonra öğrencilerimiz kendi ürünlerini basit olarak belki biraz daha zor takılara yapabilecek seviyeye gelecekler. Her öğrenci yaklaşık 7 tane ürün tamamladı.

Bu tarz projeler daha önce çok yapıldı ama hepsi 2-3 aylık projelerdi, Yeşilli kaymakamlığının yapmış olduğu proje bir yıllık en azından öğrencilere çok daha fazla şey öğretebiliriz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kursiyerler mutlu

Yeteneklerini ortaya çıkarmak için geldiklerini söyleyen Dilek Binkay “Telkari kursu açıldı biz de buraya geldik öğrenmek için yeteneklerimizi ortaya çıkarmak için. Çok güzel bir proje. Öğretmenimizin bize gösterdiği aşamalar çok güzel” dedi.

7 çocuğunu bırakarak meslek edinmek için projeye katılan Zeynep Binkay, çok mutlu olduğunu söyledi. Binkay, “Çok güzel bir proje geleceğimiz, ev kadınları için çok güzel. 38 yaşındayım evliyim 7 çocuk annesiyim. Burada olduğum için de çok memnunum. Bunda gelecek görüyorum okumayan bir ev kadını olarak bu meslekte usta olup güzel işler yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. AA