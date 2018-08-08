450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen Osmanlı döneminden kalan 17. yüzyıla ait Dabakhane Mescidinin restorasyon projelerine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Harput kalesinin Kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin İpek Yolu güzergahında bulunan 450 yıllık tarihi mescidin, çevre düzenlemesi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Eski kayıt ve fotoğraflardan yola çıkılarak aslına uygun olarak restore edilen mescidin, 1,5 ay içinde bitirilip ibadete açılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın öncülüğünde Harput’ta toplam 17 proje çalışması olduğunu belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, “Bu projelerle birlikte Harput, turizm cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Dabakhane Mescidi 1500-1600 yıllar içerisinde bulunmaktadır. Biz bunu Osmanlı hurufat ve tahrir defterlerinde kayıtlarına ulaştık. Öncelikle amaçlarımızdan biri bu mescidin yıkılmadan hemen projesini çizerek ayakta tutulmasını sağlamaktı.

2016-2017 yılları içerisinde Diyarbakır Koruma Bölge Kurulundan ilgili izinleri altıktan sonra Dabakhane Mescidi’nde öncelikli çalışmamız kazı, hafriyat ve sondaj oldu. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra proje dahilinde ilgili yere gönderdik. Projemiz onaylandıktan sonra Elazığ Belediyesi olarak 2017 yılının Aralık ayında bu yapının ihalesine çıktık” dedi.



'1,5 ay sonra ibadete açılmış olacak'

Restorasyon çalışmasının ardından 450 yıllık mescidin ibadete açılacağını dile getiren Atıcı, “O dönemlerde Harput da, İpek Yolunun bir bağlantı yolundan geçmekteydi. Damar yolunda bulunan mescit, o dönem için kervan yolu güzergahındaydı. Gelen misafirle burada ibadetlerini yaparak tekrar yollarına devam ediyorlardı. Bu kervan yolunun öncelikli alanlarının içerisinde bulunan mescitte belediye olarak rekreasyon çalışmasıyla birlikte burayı cazibe merkezi getirmiş olacağız. Yerli ve yabancı turistlerin ibadetlerini yağacağı bir alan oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Restorasyon çalışmasında yörenin taşını kullandıklarını aktaran Atıcı, “Restorasyonda uygun malzemeler tercih edildi. Bittikten sonra 20’ye yakın cemaati olacak . Eskiden de üzeri kubbe ile örtülüydü. Bizde kubbe ile kapattık ve kurşunlandı. İç kısmında orijinal sıvalar ve taşlar belli bir koda kadar korunuyor. Dışındakiler ise yeniden sıvanarak o dönemi yansıtan mimarı ögeleri de gelen misafirlere ve ziyaretçilere göstermiş olacağız.

Şuan içerisinde zemin taşları döşenmektedir. Daha sonraki evrede ise bir merdiven basamak oluşturulacak. Çevre düzenlemesinden sonra 1,5 ay sonra tamamlanmış olacak. 450 yıllık mescit ibadete açılmış olacaktır” diye bilgi verdi. İHA

