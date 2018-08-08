Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96974
ALTIN
206.060
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8229
EURO
6.1338

450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bulunan ve restorasyon çalışmasında sona yaklaşılan 450 yıllık Dabakhane Mescidinde ilk namaz kılınması için çalışmalar son aşamaya getirildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:32
450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı

Harput’un tarihi mirasını canlandırmak için Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen Osmanlı döneminden kalan 17. yüzyıla ait Dabakhane Mescidinin restorasyon projelerine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Harput kalesinin Kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin İpek Yolu güzergahında bulunan 450 yıllık tarihi mescidin, çevre düzenlemesi de  hızlı bir şekilde ilerliyor. Eski kayıt ve fotoğraflardan yola çıkılarak aslına uygun olarak restore edilen mescidin, 1,5 ay içinde bitirilip ibadete açılacağı belirtildi. 

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın öncülüğünde Harput’ta toplam 17 proje çalışması olduğunu belirten KUDEP Birim Sorumlusu Kadir Atıcı, “Bu projelerle birlikte Harput, turizm cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Dabakhane Mescidi 1500-1600 yıllar içerisinde bulunmaktadır. Biz bunu Osmanlı hurufat ve tahrir defterlerinde  kayıtlarına ulaştık. Öncelikle amaçlarımızdan biri bu mescidin yıkılmadan hemen projesini çizerek ayakta tutulmasını sağlamaktı.

2016-2017 yılları içerisinde Diyarbakır Koruma Bölge Kurulundan ilgili izinleri altıktan sonra Dabakhane Mescidi’nde öncelikli çalışmamız kazı, hafriyat ve sondaj oldu. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra proje dahilinde ilgili yere gönderdik. Projemiz onaylandıktan sonra Elazığ Belediyesi olarak 2017 yılının Aralık ayında bu yapının ihalesine çıktık” dedi. 

'1,5 ay sonra ibadete açılmış olacak' 

Restorasyon çalışmasının ardından 450 yıllık mescidin ibadete açılacağını dile getiren Atıcı, “O dönemlerde Harput da,  İpek Yolunun bir bağlantı yolundan geçmekteydi. Damar yolunda bulunan mescit, o dönem için kervan yolu güzergahındaydı. Gelen misafirle burada ibadetlerini yaparak tekrar yollarına devam ediyorlardı. Bu kervan yolunun öncelikli alanlarının içerisinde bulunan mescitte belediye olarak rekreasyon çalışmasıyla birlikte burayı cazibe merkezi getirmiş olacağız. Yerli ve yabancı turistlerin ibadetlerini yağacağı bir alan oluşturmuş olacağız” diye konuştu. 

Restorasyon çalışmasında yörenin taşını kullandıklarını aktaran Atıcı, “Restorasyonda uygun malzemeler tercih edildi. Bittikten sonra  20’ye yakın cemaati olacak . Eskiden de üzeri kubbe ile örtülüydü. Bizde kubbe ile kapattık ve kurşunlandı. İç kısmında orijinal sıvalar ve taşlar belli bir koda kadar korunuyor. Dışındakiler ise yeniden sıvanarak o dönemi yansıtan mimarı ögeleri de gelen misafirlere ve ziyaretçilere göstermiş olacağız.

Şuan içerisinde zemin taşları döşenmektedir. Daha sonraki evrede ise bir merdiven basamak oluşturulacak.  Çevre düzenlemesinden sonra 1,5 ay sonra tamamlanmış olacak. 450 yıllık mescit ibadete açılmış olacaktır” diye bilgi verdi. İHA 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
En güzel fasulye için yarıştılar
En güzel fasulye için yarıştılar
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Dünyaya ilham veren renkler
Dünyaya ilham veren renkler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim