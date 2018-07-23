Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 

Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından 1510 yılında dergah olarak kurulan ve daha sonra Mevlevihane’ye dönüştürülen ‘Yum Baba’ zaviyesi restorasyon bekliyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:56
5 asırlık Mevlevihane restorasyon bekliyor 

Araştırmacı tarihçi Ali Avgın, Kahramanmaraş’ta 500 yıldır kent merkezinde bulunan Mevlevihane’nin restore edilerek yeniden açılması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan tarihi mekan, Türkiye’de geçmişten günümüze kalan 30 Mevlevihane’den biri olma özelliği taşıyor. 


Mevlevihane’nin cumhuriyet döneminde çeşitli tahribatlar yaşadığını söyleyen araştırmacı tarihçi Ali Avgın, kent merkezinde bulunan yerin yeniden eskisi gibi kültürel alanda hizmet vermesini istedi. 
Avgın, "Burada türbeden başka hiçbir iz kalmasa da, elimizde 1510 tarihli Alüddevle Bey vakfiyesi var. Maraş Mevlevihane kent merkezinde çarşının tam ortasında yer alıyor. Bin metrekarelik alan 1510 tarihinden günümüze kadar gelmiş. Ancak 1915 Fransızların Kahramanmaraş’ı işgali sırasında yakılmıştır.

1940 yılında dönemin idarecileri, tarihi bir niteliği olmadığı düşüncesiyle açık artırmayla satılmıştır. Bir dönem köy garajı olarak kullanılmış. 1965 yılındaysa manifaturacılar çarşısına dönüştürülmüş. Burası Hz. Celalettin Rumi tarafından kurulan bir tasavvuf okuludur. Buralar tarih boyunca ülke coğrafyamızda tıpkı güzel sanatlar okulu gibi hizmet vermiş. Bir nevi vatandaşlarımız tasavvufi olarak faydalanmış. Buranın yeniden bir Mevlevihane yapılmasını istiyoruz. Kahramanmaraş bölge turizmi açısında önemli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Mevlevihane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Kızkalesi'nde film festivali yapılacak
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
Saat Kuleleri kitabı ilgi görüyor
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
Zanaatlar Müzesi geçmişi geleceğe taşıyor 
2 metrekarede geçen yarım asır 
2 metrekarede geçen yarım asır 
Selçuklu Müzesi'nde iki sergi birden 
Selçuklu Müzesi'nde iki sergi birden 
Koç Üniversitesi Yayınları'nın yenileri
Koç Üniversitesi Yayınları'nın yenileri
Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 
Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 
O restorasyon neden durdu?
O restorasyon neden durdu?
İzmir'de Yeniden Sinematek günleri 
İzmir'de Yeniden Sinematek günleri 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim