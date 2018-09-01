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5. Uluslararası Altın Biber Festivali başlıyor

Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri 5 Eylül'de başlıyor

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
5. Uluslararası Altın Biber Festivali başlıyor

Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri 5 Eylül'de başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "4 gün sürecek programının ilk gününde Mahmudiye Mahallesi Camii'nde mevlit okutulacak.

Aynı gün Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri Konseri ve Yenişehir Belediyesi Kılıçkalkan Ekibi'nin gösterisi olacak. Yağlı güreşler yapılacak. Kültür Merkezi'nin bahçesinde tarım aletleri, köy stantları, el sanatları stantları ve klasik otomobil sergilerinin açılışından folklor gösterilerine, mahallî yemeklerin tanıtımından kına gecesinin canlandırılmasına kadar birçok faaliyet hazırladık. Festivalimize hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. 
 

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