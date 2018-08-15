7. Uluslararası Klarnet Festivali 8 Eylül'de başlıyor

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali", 8-17 Eylül'de gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Halkbank ana sponsorluğunda yapılacak etkinliğin sanat yönetmenliğini üstlenen klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yaptığı açıklamada, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin, yurt içinden ve yurt dışından önemli sanatçıları ağırlayacağını söyledi. Serkan Çağrı, yurt dışından gelen sanatçıların dünya çapında tanınan özel müzisyenlerden olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"15 Eylül'de Goran Bregoviç, 16 Eylül'de Buika, 17 Eylül'de Despina Vandi konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak. Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. İsmail Lumanovski, Dzambo Agusev Orkestra ve Suzan Kardeş'in konseri, 13 Eylül'de CRR'de olacak. Konser salonu dışındaki etkinlikler ise meydanlarda, tramvaylarda, şehrin en görünür noktalarında gerçekleşecek. Mesela Maçka Parkı'nda Grup 27 ve genç arkadaşlarımız sahne alacak.

Kadıköy ve Beşiktaş iskelesinde, yine genç müzisyen kardeşlerimiz yer alacak."

İstanbul'un 10 gün boyunca nefes alacağını dile getiren Çağrı, "14 Eylül'de de klarnet sevenleri ve klarnetçileri bekleyen çok özel bir etkinlik olan 'klarnet yarışması' var. Ülke çapında ve yurt dışından gelen klarnetçilerin nefes nefese mücadele ettiği ödüllü bir yarışma olacak.

O gün yine Türk müziğine özel bir klarnet dinletisi de olacak. Caddebostan'da nefes terapi etkinliği olacak. Sporun yanı sıra genç müzisyenlerin konserleri olacak." diye konuştu. AA

