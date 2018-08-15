Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90263
ALTIN
223.378
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.5183
EURO
6.7561

7. Uluslararası Klarnet Festivali 8 Eylül'de başlıyor

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali", 8-17 Eylül'de gerçekleşecek

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:43
7. Uluslararası Klarnet Festivali 8 Eylül'de başlıyor

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali", 8-17 Eylül'de gerçekleşecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Halkbank ana sponsorluğunda yapılacak etkinliğin sanat yönetmenliğini üstlenen klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yaptığı açıklamada, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festivalin, yurt içinden ve yurt dışından önemli sanatçıları ağırlayacağını söyledi. Serkan Çağrı, yurt dışından gelen sanatçıların dünya çapında tanınan özel müzisyenlerden olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"15 Eylül'de Goran Bregoviç, 16 Eylül'de Buika, 17 Eylül'de Despina Vandi konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yapılacak. Cem Karaca Ustaya Saygı Konseri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. İsmail Lumanovski, Dzambo Agusev Orkestra ve Suzan Kardeş'in konseri, 13 Eylül'de CRR'de olacak. Konser salonu dışındaki etkinlikler ise meydanlarda, tramvaylarda, şehrin en görünür noktalarında gerçekleşecek. Mesela Maçka Parkı'nda Grup 27 ve genç arkadaşlarımız sahne alacak.

Kadıköy ve Beşiktaş iskelesinde, yine genç müzisyen kardeşlerimiz yer alacak."
İstanbul'un 10 gün boyunca nefes alacağını dile getiren Çağrı, "14 Eylül'de de klarnet sevenleri ve klarnetçileri bekleyen çok özel bir etkinlik olan 'klarnet yarışması' var. Ülke çapında ve yurt dışından gelen klarnetçilerin nefes nefese mücadele ettiği ödüllü bir yarışma olacak.

O gün yine Türk müziğine özel bir klarnet dinletisi de olacak. Caddebostan'da nefes terapi etkinliği olacak. Sporun yanı sıra genç müzisyenlerin konserleri olacak." diye konuştu. AA
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hobi kurslarında yaz dönemi bitti
Hobi kurslarında yaz dönemi bitti
'Sevginin Gücü' bu hafta vizyona girecek
'Sevginin Gücü' bu hafta vizyona girecek
'Reis Bey' ilk kez DT sahnesinde
'Reis Bey' ilk kez DT sahnesinde
Mardin, gözde şehir haline geldi
Mardin, gözde şehir haline geldi
Ceylan'ın fotoğrafları Saraybosna'da sergide
Ceylan'ın fotoğrafları Saraybosna'da sergide
Ödüllü kitap okuyucuyla buluştu
Ödüllü kitap okuyucuyla buluştu
Rahmi M. Koç Müzesi’ne yeni misafir
Rahmi M. Koç Müzesi’ne yeni misafir
Aile kavramı sempozyumda konuşulacak 
Aile kavramı sempozyumda konuşulacak 
Bir kentin gizemi bu sergide
Bir kentin gizemi bu sergide
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim