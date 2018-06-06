Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96658
ALTIN
190.200
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1077
EURO
5.3631

70’li yılları resimleriyle anlattılar 

Bursa Kent Müzesi tarafından 12 yıldır ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl da ‘70’lerden 18’e Neler Değişti?’ temasıyla 13.’sü gerçekleşen resim yarışması, ilhamını, müzede en sevilenlerden olan ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisinden aldı. Yarışmanın ödül töreni ise çocukların heyecanına sahne oldu

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
70’li yılları resimleriyle anlattılar 

Kültürel ve eğitsel faaliyetlere büyük önem veren Bursa Kent Müzesi’nde, geleneksel resim yarışması, 13. kez gerçekleştirildi. Bursa Kent Müzesi’nde beğeniyle izlenen ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisini çıkış noktası alan yarışma, öğrencileri, 70’li yılların özelliklerini araştırmaya teşvik edişi bakımından büyük önem taşıyor. 
Yarışma ile dönemin moda ve giyim, sokak oyunları, yaşam tarzı, iletişim yöntemleri, ev hayatı, insan ilişkileri, günlük yaşamdan araç gereçler, gelenekler, günlük alışkanlıklar, yeme içme ve alışveriş biçimlerinin ilgi çekici detaylarını araştıran çocuklar, bu sayede geçmişe eşsiz bir zaman yolculuğu yaşadı. 70’li yıllardan bugüne dek yaşanan değişimin nostaljisinin gözler önüne serildiği yarışmanın ödül töreni de Bursa Kent Müzesi’nde gerçekleşti. 


Öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçiren eserler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Gonca Erim, Dr Berna Coşkun Onan, Aysun Yürekten, Müge Gültekin Connington ve Tuğba Gürkan Şenyavaş ile Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız Karakaş’ın yer aldığı kurulun titiz değerlendirmesi ile belirlendi. Yarışmada 1. kategori 1-2 sınıf, 2. kategori 3-4 sınıf, 3. kategori 5-6. sınıf ve 4- kategori ise 7-8 sınıf olmak üzere 4 farklı kategoride dereceye giren öğrencilere, ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez verdi. Sergilemeye değer bulunan eserler de Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Resim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı
İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi
İŞT'den 'karbonsuz sahne” projesi
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Sahaflara ilgi giderek artıyor
Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı
Yaz Oyunları, Cibali Karakolu ile başladı
Tarihî camiye özel sıva
Tarihî camiye özel sıva
Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu
Kemal Sunal ödülleri sahiplerini buldu
Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor
Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor
Bir önder, bir deha, bir insan
Bir önder, bir deha, bir insan
O listeye 7 eser daha eklendi
O listeye 7 eser daha eklendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim