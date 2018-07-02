Açık Hava Sinema Günleri başlıyor 

Beyaz perde en çok beğenilen yapımlar açık havada sinemaseverlerle buluşturulacak. İstanbul'daki 3 büyük AVM, 6 Temmuz'dan 17 Ağustos'a en iyi filmleri gösterime alacak.

Akmerkez Üçgen Teras’ta Açık Hava Sinema Günleri 11 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar her Çarşamba saat 21.00’da gerçekleşecek ve katılımın ücretsiz olacak. Etkinlikte, 2017 ve 2018’in en sevilen ve unutulmayan filmleri izleyicilerle buluşacak. Etkinlik 11 Temmuz’da senaristliğini Gürse Birsel’in yaptığı, ‘Aile Arasında’ filmi ile başlayacak. 18 Temmuz’da ise çok sayıda hayran kitlesine sahip bir Star Wars klasiğinin son çıkan filmi ‘Star Wars: Son Jedi’ ile devam edecek.

Çocukların unutulmadığı etkinlikte 25 Temmuz’da büyükler tarafından da oldukça sevilen animasyon ‘Coco’ gösterimde olacak. 1 Ağustos’ta gösterilecek Marvel yapımı ‘Black Panther’ filmiyle bilimkurgu severler bir araya gelecek. Açık Hava Sinema Günleri 8 Ağustos’ta oynatılacak, yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı ve başrolünde başarılı oyuncu Diane Kruger’ın olduğu ‘Paramparça’ filminin gösterimliyle sona erecek.

Akasya Sinema Geceleri 6 Temmuz’da

Akasya, gelenekselleşen ‘Sinema Geceleri’nde film keyfi vaad ediyor. 6 Temmuz’dan 17 Ağustos’a dek sürecek ‘Sinema Geceleri’ her Cuma saat 21.00’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Sezonun popüler filmlerini izleyiciyle buluşturacak ‘Sinema Geceleri’nin programı her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Akasya misafirleri için yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘Sinema Geceleri’, 6 Temmuz Cuma akşamı Star Wars Son Jedi gösterimiyle başlayacak. Sırasıyla Coco, Aile Arasında, Ayı Paddington 2, Arif V 216, Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık 2 ve Muhteşem Showman, izleyiciyle buluşacak.

Akbatı misafirleri ise yaz akşamlarının tadını bu yıl da Festival Park’ta birbirinden keyifli filmleri izleyerek çıkaracak. 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında her Cuma ve Cumartesi saat 21.00’da gerçekleşecek sinema gecelerinde, misafirler sezonun öne çıkan filmlerini yemyeşil çimler üzerinde izleyecek.

27 Temmuz Cuma günü izlenme rekorları kıran ‘Aile Arasında’ ile başlayacak gösterimler, sırasıyla ‘Starwars’ ve ‘Arif V 216’ ile devam edecek. Çocuklar içinse ‘Coco’, ‘Maşa ile Koca Ayı’ ve ‘Ayı Paddington’ yaz akşamlarını keyiflendirecek. Saat 21.00’da başlayacak sinema gecelerine katılım ücretsiz olacak. İHA

