Açıkhava Yaz Oyunları gün sayıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın bir gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 2 Haziran 2018 Cumartesi günü başlıyor. Sezon boyunca beğeniyle izlenen Cibali Karakolu, Ay Işığında Şamata, Bizim Aile oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları,” 2-9 Haziran 2018 tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.15’te sahnelenecek.

Oyun takvimi şöyle:

Cibali Karakolu: 2-3 Haziran, Cumartesi-Pazar/21.15, Ay Işığında Şamata: 6 Haziran Çarşamba/21.15, Bizim Aile: 8-9 Haziran, Cuma-Cumartesi/21.15.

Biletler 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 12.00’den itibaren İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinde satışa sunulacak.

Oyunların künyeleri kısaca şöyle:

Cibali Karakolu: Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.

Ay Işığında Şamata: Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor.

Bizim Aile: Sadık Şendil’in yazdığı Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tev?k Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Cihat Faruk Sevindik, Berk Samur, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Selçuk Yüksel, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Alp Tuğhan Taş, Hamit Erentürk, Gülsün Odabaş rol alıyor. OKAN EGESEL