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Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 

Halen kullanılan dünyanın en eski köprüsü Taş Köprü, 137 yıl önce yapılan Büyük Saat Kulesi, yaklaşık 106 yıl önce yapımı tamamlanan tren garı Adana'ya gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor 

20 Temmuz 2018 Cuma 16:15
Adana'nın tarihi mekanları büyülüyor 

Adana'da halen kullanılan en eski köprü olan Taş Köprü, 137 yıl önce yapılan Büyük Saat kulesi, yaklaşık 106 yıl önce yapımı tamamlanan tren garı şehre gelenleri büyülüyor. 
Adana, tarihi ve turistik mekanlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Şehir merkezinde en başta bulunan ve Seyhan Nehri üzerinde kurulu olup Yüreğir ile Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan ve hâlâ kullanılan dünyadaki nadir köprülerden biri olan Taş Köprü, şehri gezmeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

IV. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan Taş Köprü, yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü oldu. 

319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki köprünün 21 kemerinden 14’ü halen ayakta. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması bulunuyor. 

137 yıllık saat kulesi 

Taş Köprü'nün yanı sıra şehre gelenlerin ilk merak ettiği mekanlardan biride tarihi dükkanların bulunduğu Ali Münif Caddesi'nin sonundaki Büyük Saat Kulesi. Vali Ziya Paşa tarafından 1881 yılında yaptırılan Büyük Saat, kesme taştan inşa edilmiş. Uzunluğu 32 metre olan kule kare prizma şeklindeki Büyük Saat'in temel derinliğinin 35 metre olduğu söyleniyor. Kulenin inşası sırasında Osmanlı'da saat kuleleri vardı. Bu saat kuleleri arasında en uzunu Büyük Saat. İkincisi ise Dolmabahçe Saat Kulesi. Örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan imal edilen ve yapımından uzun bir süre sonra Almanya'dan özel olarak saat makinesi getirilen Büyük Saat, 1998'deki Adana depreminde ayakta kalmayı başardı. 

Adana'ya gelenleri büyüleyen başka bir mekan ise 1912 yılında yapımı tamamlanan Adana Gar binası. Garın giriş kısmı döneminde yapılan diğer garlar gibi dışa vurgulanacak bir mimariye değil, ahşap malzemeler ile yapılmış payandalar ile kendisine özgü bir tarza sahip. Adana Garı bünyesinde bulundurduğu, ana binası, lojmanlar ve tren bakımları ve tamirlerinin gerçekleştiği atölyeler ile şehrin merkezinde bulunuyor. Yapımı 1912 yılında tamamlanmış olan gar yine nostaljik bir atmosfere sahip. İHA 
 

Anahtar Kelimeler:
AdanaTarihi Mekan
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