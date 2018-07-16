Ahşap yapıları korumak zordur

ICOMOS tarafından gerçekleştirilen "Anadolu ve Ötesinde Anti Sismik Yerel Mirası" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, ABD, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Polonya, Romanya ve Yunanistan'dan bilim insanları katıldı.

Değerlendirme toplantısında konuşan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslararası Mimari Mirasın Yapısal Analiz ve Restorasyonu Türkiye Bilimsel Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görün Arun, Kastamonu'nun ahşap yapılar açısından oldukça zengin olduğunu söyledi.

Kastamonu’dan çok etkilendiklerini kaydeden Prof. Dr. Görün Arun, “Bizi en çok etkileyen şey yönetimin tarihi mirasa sahip çıkması ve onarım konusunda baya çaba göstermesi, çok etkileyicidir. Toplantıda ahşap yapıları tanıttık. Ahşap yapıların korunması açısından bilgi eksikliğimiz var. Ahşap yapıyı kolay bir işmiş gibi görüyoruz. Oysa oldukça ince detayları var. Depreme karşı dayanıklı binalar yapılırken yukarı doğru içeri boşaltılır binanın. Alt katta taş koyduysa orta katta kerpiç koyar en üst katta içi boş olur. Restorasyonlarda gördüğümüz bugün için gaz beton kullanıyorlar. Altta üstte aynı malzemeyi kullanmıyorlar. Bir ağırlık farkı yok. Kastamonu tarihi mirasa sahip çıkılması bakımından yerel yönetim bunu destekliyor. Fakat yerel izleyicilerin toplantılara katılmaması oldukça üzücü” dedi. İHA

