Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
250.719
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2056
EURO
7.3162

Aile kavramı sempozyumda konuşulacak 

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Türk Sinema ve Televizyonunda Aile Sempozyumu' yapılacak

10 Ağustos 2018 Cuma 15:34
Aile kavramı sempozyumda konuşulacak 

9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek olan 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, geçen yıl başlattığı yenilikler kapsamında, ‘Festivale Doğru’ başlığıyla bu yıl da önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

12 ve 13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek “Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” başlıklı sempozyumda, Türk sinemasının evrensel bir kurum olan aile ve içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan değerlerinin sinemaya olan yansımalarını akademisyen ve sinema yazarlarının yanı sıra sektörden sevilen oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcıların katılacağı önemli isimlerle masaya yatırılacak.

12 ve 13 Ekim tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek sempozyum, toplumsal alanda ailenin yapısal ve algısal tasarımlarını, yıllar süren sinema içindeki farklılaşmalarını ve kurduğu ilişkileri ele alacak. Sempozyumda yıllar içinde aile kurumunun değişimi ve bu değişimin Türk sinema ve televizyonuna yansımalarının konuşulacağını dile getiren Festival Direktörü Suat Köçer, Türkiye’deki göç hareketleri, sanayileşme, kentleşme, kitle iletişim araçları, nüfus hareketleri gibi birçok etkenin aile kurumu üzerinde derin izler bıraktığına dikkat çekerek sempozyumda bu konunun sinema ve TV ekseninde, etraflı biçimde tartışılacağını söyledi.
KÜLTÜR SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahmi M. Koç Müzesi’ne yeni misafir
Rahmi M. Koç Müzesi’ne yeni misafir
Bir kentin gizemi bu sergide
Bir kentin gizemi bu sergide
Engelsiz filmler yine 3 şehirde
Engelsiz filmler yine 3 şehirde
Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı
Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı
450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı
450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
En güzel fasulye için yarıştılar
En güzel fasulye için yarıştılar
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim