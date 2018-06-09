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Akçakoca'nın camileri göz kamaştırıyor 

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıra dışı bir mimariyle inşa edilen asırlık tarihi camiler, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:41
Akçakoca'nın camileri göz kamaştırıyor 

1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Artvin’den gelen Hemşinlilerin kurduğu Akçakoca’ya 15 kilometre mesafedeki Hemşin köyündeki tarihi Hemşin Camii, çandı (ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan çivisiz, birbirine geçirilmiş yapı şekli) tipi camilere en iyi örneklerden birini oluşturuyor. Birinci katında taş işçiliği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami 150 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip. Minaresinin de ahşap olduğu Hemşin Camii, mihrap ve minberi, tavan işçiliği ile dikkat çekiyor. Tarihi cami hakkında bilgiler veren Hemşin Köyü Muhtarı Ayhan Kibar, caminin iki kez restore edildiğini belirterek, "Camimizi özellikle Ramazan ayında tam anlamıyla ibadetimiz için kullanıyoruz. Ayrıca turistlerin çok ilgisini çektiği gibi, çeşitli etkinliklerde de kullanılıyor. Camimiz çandı yöntemine göre yapılmış. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte restore edilmesi aşamasında ağaç çiviler bazı yerlerde kullanılamadı" diye konuştu. 

688 yıllık Orhangazi Camii 

Akçakoca'nın Çayağzı köyündeki tarihi Osmanlı Mezarlığı'nda bulunan ve 1323 yılında Orhan Gazi tarafından çandı yöntemiyle yaptırılan cami, yaklaşık iki yıl önce restore edilerek orijinal haline dönüştürüldü. Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yaptırılan cami, 8 metre eninde, 12 metre yüksekliğe sahip. Orhan Gazi Camii, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

Ahşap mimaride tomrukların veya kerestelerin içine derin çentikler açılarak çandı tekniği ile oluşturulan dörtgen kasnak, bir çeşit temel oluşturur. Temeli olmadan inşa edilen yapılar, iri taşların üzerine kasnakların yerleştirilmesiyle sağlamlaştırılır. Hiç çivi kullanılmaması, bu yapıların en büyük özelliği olarak biliniyor. Çandı yönteminde kerestelerin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması amacıyla çivi tercih edilmiyor. İHA
 

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Akçakoca
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