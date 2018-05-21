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Aktan, yangında hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:14
Aktan, yangında hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti, kızı ise dumandan etkilendi.
Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı.

Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.
Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kazım Aktan'ın her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Kazım Aktan
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