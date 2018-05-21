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Altın Boğa'da ödül zamanı

Artvin'in doğal güzelliklerini sinemayla buluşturarak kentin tanıtımını yapmak amacıyla organize edilen 2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali ödül töreniyle sona erdi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:17
Altın Boğa'da ödül zamanı

Artvin Valiliği tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" sona erdi.
Artvin'in doğal güzelliklerini sinemayla buluşturarak kentin tanıtımını yapmak amacıyla organize edilen festival çerçevesinde Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gala ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Mehmet Kocatepe, burada yaptığı konuşmada, kent olarak hafta boyunca çok güzel ve anlamlı bir film festivaline ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle Artvin'in doğasını ve kültürünü sinemayla buluşturup, şehrin tanıtımını en iyi şekilde yapmak istediklerini belirten Kocatepe, "Eğer bu ülkede doğa filmleri festivalleri yapılacaksa, bunun en güzel, en doğru yeri Artvin'dir. Artvin doğasıyla, havasıyla, florasıyla, faunasıyla, güzellikleriyle ülkemizde marka haline gelmiş, dünyada merak edilen iller arasında ilk 100'e giren bir kenttir" dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik kapsamında "Senin Gözünden Artvin" temasıyla yapılan kısa film yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Jüri üyeliğini İstanbul'dan gelen "Kısa Kafası" adlı sinema ekibinin yaptığı yarışmada, "serbest", "üniversite" ve "lise" kategorilerinde 30 farklı takım yer aldı.
Yarışmada kategorilerinde birinci olan takımlara 5 bin lira ödül verilirken, 2'nci ve 3'üncülük elde edenlere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Ödül töreninin ardından birinci seçilen filmler seyirciyle buluştu.

Kentte 14 Mayıs'ta başlayan etkinlikte hafta boyunca "Özgürlüğe Koşmak", "Not2Bad", "Trail Dog", "Dağların Oğlu", "Tunç Fındık K2 Dağı Tırmanışı" gibi uluslararası film festivallerinde ödül alan doğa filmlerinin gösterimi yapıldı. AA
 

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Altın Boğa
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