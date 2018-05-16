“Altın Çağ’da Bilim” sergisi, İstanbul’da ilk defa ziyaretçileriyle buluşuyor. İslam coğrafyasında yaşamış, günümüz bilim ve teknolojisine büyük katkılarda bulunmuş bilim insanlarının VII. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar olan Altın Çağ döneminde yaptığı icat ve keşiflerin yer aldığı sergi, Ümraniye Meydanı’nda açıldı.

Altın Çağ’da Bilim Sergisi’nde, İslam dünyasının en büyük alimlerinden bir olarak bilinen El-Biruni’nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan olan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri ve Takiyüddin gibi Türk ve İslam Medeniyeti’nden birçok önemli bilim insanının buluşları görkemli bir geçmişi gözler önüne seriyor.

Türk ve İslam medeniyet dehalarını tanıma ve insanlığa kattıkları yüksek değeri görme fırsatı sunan bu sergiyle genç neslin yüksek ideal ve ufuklara sahip olmalarının önü açılıyor. Geçmişteki başarılarımızın ziyaretçilere aktarılması ile günümüzde de bu başarıların sağlanması ve yaşadığımız zamanın Biruni’lerine, İbn-i Sina'larına, Mimar Sinan'larına ilham olması amaçlanıyor.

Tamamen yerli materyaller ve mühendislik kullanılarak hazırlanan Altın Çağ’da Bilim Sergisi, başka hiçbir yerde olmayan tasarımları sayesinde dünya çapında şimdiden en iyi sergilerden biri oldu. OKAN EGESEL

