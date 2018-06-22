Altın Safran'da başvuruda sona doğru

'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde hazırlıklar sürüyor.

Festival kapsamında her yıl düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film’ yarışması ve 'Uluslararası Altın Safran Fotoğraf’ yarışması başvuruları da alınmaya başladı. Festivalle ilgili yapılan açıklamada, “Yarışmacıların en geç 8 Ağustos 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmekte. Yarışmacılar Belgesel Film için, Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Karabük/Safranbolu adresine hazırlamış oldukları Belgesel Filmlerini CD içerisinde göndererek başvuruda bulunabilecekler. Fotoğraf yarışması için online başvurular http://yarisma.altinsafran.org/ adresinden yapılacaktır. Ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık’ olan bu yıl yan teması ise ‘Mahalle Kültürü’ olarak belirlenen Festivalde onlarca etkinlik ve çok sayıda programın hazırlığı devam ediyor. Festivalle ilgili http://altinsafran.org/ adresinden bilgi alınabilecek” denildi.

