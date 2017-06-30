Altın Safran’a başvurular başladı

Festival Başkanı Necdet Aksoy, bu yıl festivalin "Gazozuna Sinema" alt temasıyla 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.

Geçen yıl fotoğraf ve belgesel film yarışmasına ilginin çok yüksek olduğunu hatırlatan Aksoy, "Festivalin tamamlanmasının hemen ardından diğer yıl düzenleyeceğimiz festivalin hazırlıklarına başlıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz festivalin ardından da bu yılki festivalimizin hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladık. Festivalle ilgili bazı kararlar aldık, bunları daha sonra açıklayacağız, ayrıca komite toplantılarımızı da sıklıkla yapıyoruz" diye konuştu.

Yarışmalara katılımlarda artış yaşanıyor

Fotoğraf ve belgesel film yarışmasına katılmak isteyenlerin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun sitesinden online olarak başvurabileceklerini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Fotoğraf ve belgesel film yarışmasına başvurular, 18 Eylül mesai bitiminde sona eriyor. Geçen yıl 600'e yakın kişi yaklaşık bin 200 eserle fotoğraf yarışmasına katılmıştı. Bu sene bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Çünkü her geçen yıl hem festivalin hem de yarışmaların tanınırlığı artıyor. Bununla birlikte de yarışmalara katılımlarda artışlar yaşanıyor. Belgesel film yarışmasında sayı daha az oluyor. Çünkü belgesel film fotoğrafa göre daha çok zaman alan ve uzun üren bir iş. Geçen sene 50'nin üzerinde belgesel film yarışmaya katılmıştı, rakamın bu yıl artmasını bekliyoruz. Belgesel film yarışmasını profesyonel ve amatör dalda yapıyoruz. Ayrıca Suha Arın Özel Ödülü veriyoruz."