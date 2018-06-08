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Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı

Klasik Sanatlar Derneği tarafından açılan; hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından örneklerin yer aldığı Anadolu'nun Sanatları Sergisi, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

08 Haziran 2018 Cuma 12:13
Anadolu'nun Sanatları Sergisi açıldı

Klasik Sanatlar Derneği tarafından oluşturulan "Anadolu'nun Sanatları Sergisi" sanatseverlerle buluştu. 
Beyoğlu Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda açıldı.
Sergide, birçok sanatçının katkısıyla hazırlanan hat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından eserlere yer verildi.

Klasik Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Zeki Yavaş klasik sanatların üretimini kolaylaştırmak ve bilinirliğini arttırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Yavaş, sergide dernekteki hoca ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığını belirterek, "Anadolu'nun sanatları olarak bilinen hat, tezhip, ebru, cilt, çini gibi kadim sanatlarımızın 9'undan örnekleri bugün sergiliyoruz. Yaklaşık 50 levha, 150 sanatkarın emeği var. Bu sanat eserlerini ve sanatçıları sizinle buluşturmanın mutluluğunu da yaşıyoruz." diye konuştu.
"Anadolu'nun Sanatları Sergisi", 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. AA

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Sergi
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