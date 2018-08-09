Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97185
ALTIN
216.400
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1247
EURO
6.3411

Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi belli oldu. Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:25
Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı

Bu yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi belli oldu. Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor. Geçen yıl festivalin simgelerinden biri olan geleneksel korteje katılan onbinlerce Antalyalı ve o anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf, festival afişinin ana temasını oluşturuyor.

Afişinde festivalini sahiplenen Antalya halkının yer aldığı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl tema olarak da ‘inasn’ odaklı bir çerçeve sunacak. Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık bağlamında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak hikayeleri anlatan filmler ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında izleyici ile buluşacak.

Genel Sanat Danışmanlığı’nı Mirsad Purivatra’nın, Artistik Direktörlüğü’nü ise Mike Downey’in üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak. Cannes, Berlin gibi önemli dünya festivallerinde büyük ödül almış filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.
KÜLTÜR SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kentin gizemi bu sergide
Bir kentin gizemi bu sergide
Engelsiz filmler yine 3 şehirde
Engelsiz filmler yine 3 şehirde
450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı
450 yıllık mescitte ilk namaz heyecanı
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi
En güzel fasulye için yarıştılar
En güzel fasulye için yarıştılar
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
Su Uçtu Şelalesi ziyaretçileri büyülüyor
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim