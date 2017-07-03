Arpaz Kalesi restore edilecek

Esenköy (Arpaz) Mahalle Muhtarı Mehmet Durmaz ve Arpaz Kalesi’nin restore edilmesi ve turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılından bu yana sosyal medyada farkındalık oluşturmaya çalışan üniversiteli gençler Bahtiyar Koyuncuoğlu ve İsmail Hakkı Gürkan’la birlikte restore edilecek olan Arpaz Kalesi’nde incelemede bulundu. Muhtar Mehmet Durmaz, “Buraya haftada 3-4 defa yerli turistler gelerek ziyaret ediyor. Eğer bu kalenin restoresi tamamlanırsa turizm açısından hem mahallemize hem de Nazilli’ye büyük bir değer kazandırmış olacağız” dedi.

Nazilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan yapı grubu, bir Karya kenti olan Harpasa Kalesi’nin eteklerinde kurulmuş. Bazı kaynaklarda buranın ismi Arpaz Kulesi olarak da geçmekte. Akçay’a kadar uzanan ekili araziyi kapsamı içine alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi, Arpaz Beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarında inşa ettirilmiş. Ancak burada 17. ve 18. yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntıları ile de karşılaşılmış. Buna dayanılarak da kalenin daha erken bir dönemlerde yapılıp, sonradan yenilendiği de düşünülebilir. Burası bir bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile bir şatoyu andırır. Kule, Arpazlı Hacı Hasan Bey’in, II. Mahmut zamanında Rodos’tan getirdiği ustalara yaptırılmıştır. İHA