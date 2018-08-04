Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden Teyfik Er, dedesinden emanet kalan ve sonradan kendisinin evlerin tavan aralarından topladığı asırlık mutfak, tarım ve müzik aletleri başta olmak üzere 100 ila 250 yıllık çeşitli tarihi objelerle, köy evini adeta müzeye dönüştürdü  

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:03
Asırlık malzemelerle köy evini müzeye dönüştürdü 

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Teyfik Er dedesinden emanet kalan ve sonradan kendisinin evlerin tavan aralarından, odunluklardan topladığı asırlık mutfak, tarım ve müzik aletleri başta olmak üzere 100 ila 250 yıllık çeşitli tarihi objelerle köy evinin odasını adeta Kültür Odası’na dönüştürdü. 12 yaşında dedesinin emanetleriyle eski objelere merak salan Er, deden kalma köy evlerinin tavan aralarında unutulan, odunluklara atılan eski eserleri toplamaya başladı.

Bulduğu eski objeleri orijinalliğini bozmadan temizleyerek odasında sergileyen Teyfik Er, 120 dolayındaki tarihi obje sayısını 500’e çıkarmaya çalışıyor. Er, tarihi 100 ile 300 yıl arasında değişen objeleri, köydeki ahşap evinin odasını adeta kültür evine dönüştürerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

150 yıl öncesinden günümüze kadar yer alan fotoğraf makineleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait antikalar, kahve cezveleri, teraziler, saatler, radyolar, savaş başlıkları, yöresel çarık, kömürlü ütü, şamdanlar, taş plaklar, bakır ev gereçleri, testiler, dokumacılık ve kalaycılıkta kullanılan aletler ve yüzlerce antika niteliğindeki objelerin sergilendiği ev yöreyi ziyarete gelenlerin büyük ilgisini görüyor. 

Odasında televizyon dahi bulundurmayan antika eser meraklısı Teyfik Er, gününün çoğunu eski eserleri ile geçiriyor. 12 yaşında dedesinin de telkiniyle hobi olarak başladığı eski malzemelere zamanla ilgisinin arttığını, antika eşyaları toplamaya başladığını söyleyen Eri, "Eski eşyaları 1-2 toplamaya başladıktan sonra beni bir merak sardığı. Gelenler artık topladığım eşyaları sormaya başladılar. 1-2 topluyorum derken odamda 100’ün üzerinde antika eser oluştu. Daha da topluyorum. Şu anda odamda 100 yıldan başlayan, 250 yıllık antika var. Benim hedefim bunların sayısını 500’e çıkartmak.” dedi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Ayder Yaylası 3 Eylül'ü bekliyor
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Büyükçekmece Festivali sona erdi
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Trakya Müzik Festivali coşturdu
Dünyaya ilham veren renkler
Dünyaya ilham veren renkler
Tatilde hem eğlenme hem öğrenme imkanı
Tatilde hem eğlenme hem öğrenme imkanı
Yarışma filmleri başvuruları başladı
Yarışma filmleri başvuruları başladı
Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi 
Atasoylar Konağı restorasyonunda sona gelindi 
Dulkadiroğlu'nda Kültürel Değerler Müzesi açıldı 
Dulkadiroğlu'nda Kültürel Değerler Müzesi açıldı 
Edebiyatta marka şehir: Kahramanmaraş
Edebiyatta marka şehir: Kahramanmaraş
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim