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Astana'da Tiyatro heyecanı başladı

Astana Dünya Tiyatro Festivali'nin ikincisi 13 ülkeden 17 tiyatronun katılımıyla başladı. Toplam 18 gösterinin sunulacağı festival, 28 Haziran'da sona erecek 

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:24
Astana'da Tiyatro heyecanı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "2'nci Astana Dünya Tiyatro Festivali" başladı.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığınca, Kazakistan Devlet Konser Kurumu ile Kazakistan Tiyatrolar Derneğinin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış törenine, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ve Kazakistan Tiyatrolar Derneği Başkanı Asanali Aşimov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 

Bakan Muhamediulı, burada yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl Astana'nın başkent ilan edilişinin 20'nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, festivalin, tiyatro sanatının modern durumunu, temel yönleri ve gelişme perspektiflerini anlamayı sağlayacağını belirtti.
Festivale, aralarında Kazakistan, Rusya, Çin, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu 13 ülkeden 17 tiyatro, kendi ülkelerinin bayraklarıyla sahneye davet edilerek tanıtıldı. Törende ayrıca şarkı, dans, gösteri fragmanları ve bale gösterileri sahnelendi.

Toplam 18 gösterinin sunulacağı festival, 28 Haziran'da sona erecek. 
"Astana Dünya Tiyatro Festivali"nin ilki ise geçen yıl Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı çerçevesinde düzenlenmişti. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Astana
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