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Atatürk Köşkü dolup taşıyor

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

27 Mayıs 2018 Pazar 17:40
Atatürk Köşkü dolup taşıyor

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nü bu yılın ocak-nisan döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin, Trabzon'a yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden yetkililer, Atatürk Köşkü'nün de kente gelen turistlerin şehir merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Atatürk Köşkü'nün turizm potansiyelinin sürekli arttığına dikkati çekerek, "Atatürk Köşkü'müzü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçi potansiyelimiz şu an itibarıyla oldukça iyi gidiyor. Yaz turizm sezonuyla müzemize gelen turist sayımızın katlanarak artmasını ve sezonun iyi geçmesini bekliyoruz. Bu yönde de belediye olarak turizme dönük her türlü çalışmaya destek vermek için gayret ediyoruz" diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.
Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor. AA 

Anahtar Kelimeler:
Atatürk
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