Atatürk’ün otomobilleri korunma altında

Türkiye İş Bankası, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı, bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunmaya alınarak sergilenmesi ile ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunuyor.

Antika Otomobil Federasyonu aracılığıyla restore edilen 1934 ve 1935 model Lincoln marka iki aracın gelecek kuşaklara aktarılması için, İş Bankası tarafından uluslararası müzecilik kriterlerine uygun koşullarda özel yapım vitrinler ürettirildi. Sıcaklık ve nem kontrolü ile uzun süreli koruma sağlayan bu vitrinler sayesinde, Anıtkabir’de ziyaretçilerin yakından görme fırsatı bulduğu antika otomobiller, geleceğe de aktarılacak şekilde korunabilecek. Banka, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çubuk Baraj Gölü’nde gezinti teknesi olarak kullandığı “Sarı Zeybek” isimli tekne için de 2016 yılında özel bir vitrin yaptırmıştı.

Öte yandan, İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği 1936 Model Cadillac marka otomobil de Anıtkabir’de sergileniyor. OKAN EGESEL