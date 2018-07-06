Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Atatürk’ün otomobilleri korunma altında

Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı otomobiller, özel yapım vitrinlerde koruma altına alınarak sergileniyor

06 Temmuz 2018 Cuma 11:16
Atatürk’ün otomobilleri korunma altında

Türkiye İş Bankası, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı, bugün Anıtkabir Müzesi koleksiyonunda bulunan otomobillerin korunmaya alınarak sergilenmesi ile ilgili Anıtkabir Derneği tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunuyor.

Antika Otomobil Federasyonu aracılığıyla restore edilen 1934 ve 1935 model Lincoln marka iki aracın gelecek kuşaklara aktarılması için, İş Bankası tarafından uluslararası müzecilik kriterlerine uygun koşullarda özel yapım vitrinler ürettirildi. Sıcaklık ve nem kontrolü ile uzun süreli koruma sağlayan bu vitrinler sayesinde, Anıtkabir’de ziyaretçilerin yakından görme fırsatı bulduğu antika otomobiller, geleceğe de aktarılacak şekilde korunabilecek. Banka, 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çubuk Baraj Gölü’nde gezinti teknesi olarak kullandığı “Sarı Zeybek” isimli tekne için de 2016 yılında özel bir vitrin yaptırmıştı.
Öte yandan, İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği 1936 Model Cadillac marka otomobil de Anıtkabir’de sergileniyor. OKAN EGESEL

Anahtar Kelimeler:
AtatürkOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenten'in yeni macerası raflarda
Tenten'in yeni macerası raflarda
Gaziantep'e 'Tropik Kelebek Merkezi'
Gaziantep'e 'Tropik Kelebek Merkezi'
Görsel sanatların maceralı hikayesi
Görsel sanatların maceralı hikayesi
Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler
Yıldızlar altında tiyatro izleyecekler
Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek
Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Cennet Çamuru tatlısı tescillendi 
Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı
Gördes’in güzellikleri fotoğraflara yansıdı
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Kemal Sunal özlemi bitmiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim