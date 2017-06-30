‘Ateş çiçekleri’ belgesel oluyor

Bursa 'nın İznik ilçesinin dünyaca meşhur çinileri belgesel oluyor.

Çininin İznik'e has olduğunun tescil edilmesi için çekilen belgeselde İznik'te çini üretimi yapan 46 yıllık çini ustası Adil Can Güven oynuyor. Güven, belgeselde çininin bu zamana kadar herkes tarafından bilinmeyen inceliklerini anlatıyor. İznik'te çekilen belgeselin yönetmenliğini Rana Güngörmez üstlenirken, çekimlerini ise Colin Güngörmüş yapıyor.