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Avrupalı’ya zeybeği öğretiyorlar 

Avrupa’nın göbeğinde Türk kültürünü yaşatmak ve kültürü gelecek kuşaklara aktarabilmek için faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Almelo Zeybek Topluluğu, Avrupa’da yaşayan gurbetçi ve yabancılara zeybek oynamayı öğretiyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Avrupalı’ya zeybeği öğretiyorlar 

Hollanda’nın Almelo şehrinde Overijsel bölgesinde 1997 yılında Avrupa’nın ilk zeybek topluluğu olarak kurulan Almelo Zeybek Topluluğu, Sökeli Süleyman Erkan Oklay ile Okan Yaldız eğitmenliğinde ve İlkay Sertdemir koordinatörlüğünde etkinliklerini sürdürüyor.

Hollanda’nın yanı sıra Fransa, Almanya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde gösteriler düzenleyen Topluluk, gurbetçilerin anavatanla olan bağlarını kesintisiz devam ettirmeyi hedefliyor. Türkler’in anma ve kutlama günlerinde özel etkinlikler düzenleyen Topluluk, dil, kültür ve geleneklerimizi koruyarak kuşaktan kuşağa aktarmak istiyor. 

Topluluk olarak Avrupa’da yaşayan Türkleri tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirten Süleyman Erkan Oklay, “Bizler burada vatanımızdan binlerce kilometre uzakta kültürümüzü yaşatmak, bir sonraki nesle aktarmak ve burada asimile olmadan kültürümüzü yaşatmak istiyoruz.

Bizler, köle pazarlarında haraç mezat satılan insanların torunları değil, Viyana kapılarından dönen bir milletin efradıyız. Son nefesimizi verene kadar Türklük bilinciyle yaşayacağız ve bu bilinci Avrupa’da da yaşatacağız” diye konuştu. 
Almelo Zeybek Topluluğu, gurbetçilerin yanı sıra yabancılara da zeybek oynamayı öğreterek Türk kültürünü tanıtıyor. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
AvrupaZeybek
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