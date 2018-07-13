Başkent'te açık hava sinema keyfi

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde nostaljik yaz sinema etkinliği gün sayıyor.

Kalaba Kent Meydanında gösterimi yapılacak 18 Türk filmi, haftanın üç günü akşam saat 21.00 itibarıyla seyirciyle buluşturulacak. Nostaljik yazlık sinemanın startı 20 Temmuz'da "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi ile verilecek. Sıcak yaz gecelerinin daha eğlenceli geçmesini sağlayacak açık hava sinemasında vatandaşlar aileleri ve dostlarıyla birlikte farklı ve keyifli akşamlar geçirecek. Cuma-cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 3 gün izleyiciyle buluşacak açık hava sinema akşamları 6 hafta boyunca devam edecek.

Sinemaseverler, "Züğürt Ağa, Propaganda, Eşkıya, Kaç Para Kaç, Dondurmam Kaymak, Babam ve Oğlum, Pehlivan, Gönül Yarası, Kabadayı, Muhsin Bey, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, 120, Vizontele, Devrim Arabaları, Uzun Hikaye, Güle Güle ve Beş Şehir" gibi birbirinden güzel filmleri izleyebilecek. İHA

