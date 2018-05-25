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Başyapıtlar Müzayedesi nefes kesecek

Beyaz Müzayede 3 Haziran’da Türkiye’nin en seçkin koleksiyonlarından derlenmiş Türk ve Dünya Çağdaş Sanatı ustalarının 248 adet başyapıtıyla sıradışı eserlerini satışa sunuyor

25 Mayıs 2018 Cuma 12:57
Başyapıtlar Müzayedesi nefes kesecek

Beyaz Müzayede’nin SwissOtel’de düzenlenecek 51’nci müzayedesinde yine çok önemli sanatçıların çok önemli eserleri sanatseverlerle buluşacak. Bu yüzden müzayede “Başyapıtlar Müzayedesi” olarak adlandırılıyor.

Türk Çağdaş Sanatı’nın en büyük ustalarından Ömer Uluç’un 1988 tarihli “Bukalemun ve Karga” isimli başyapıtı ile Burhan Doğançay’ın ikisi tuval toplam 12 eseri “Başyapıtlar Müzayedesi’nde görücüye çıkıyor.

“Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından 1982 tarihli “Big Spiderweb” 450 bin-650 bin TL tahmini fiyat aralığı ile 1977 tarihli “Alphabet” isim tuval yapıtı ise 180 bin-250 bin TL tahmini fiyat aralığında  satışa sunuluyor.

Soyut çağdaş sanatın bir diğer ustası Erol Akyavaş’ın 1985 tarihli “Mavi Kale”, 1995 tarihli “Kaligrafik Soyut” ve Hallac-ı Mansur Serisi’nden iki yapıtı sanatseverlerin yoğun ilgisini çekecek yapıtlar arasında yer alıyor.

“Mavi Kale” 180 bin-280 bin TL, “Kaligrafik Soyut” 200 bin-300 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkıyor. Türk Çağdaş Soyut Sanatı’na damgasını vurmuş “Trio”dan Adnan Çoker’in 1987 yılına ait “Konstrüksiyon” ve 2017 tarihli “Gümüş Simetri” isimli görkemli yapıtları  da bu müzadeyede koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor.

51. Beyaz Müzayede’de ayrıca  Sabri Berkel, Abidin Elderoğlu, Erdal Alantar, Abdurrahman Öztoprak, Ferruh Başağa, Güngör Taner, Mustafa Ata, Zekai Ormancı, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Komet, Ergin İnan, Cihat Burak, Burhan Uygur, Orhan Peker, Neşe Erdok, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Turan Erol, Avni Arbaş, Adnan Varınca, Orhan Peker, Koray Ariş, Osman Dinç, Türk Çağdaş Sanatı’nın orta ve genç kuşağından Canan Tolon, Kemal Önsoy, Selma Gürbüz, Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, Kezban Arca Batıbeki, Ahmet Güneştekin, Balkan Naci İslimyeli, Bubi, Bedri Baykam, Ahmet Oran, Kemal Seyhan, Ahmet Elhan,  Mehmet Gün, Haluk Akakçe, Ansen, Mehmet Ali Uysal, Ardan Özmenoğlu, Murat Pulat gibi çağdaş ve modern sanat ustalarının eserleri de satışa sunuluyor. KÜLTÜR SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
MüzayedeBaşyapıt
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