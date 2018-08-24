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Bayburt Kalesi'nde bayram yoğunluğu

Asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi Bayburt Kalesi, bayram tatilinde ziyaretçilerden ilgi gördü

24 Ağustos 2018 Cuma 14:33
Bayburt Kalesi'nde bayram yoğunluğu

Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı.
Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen kale, geçmişte dış yüzeyinde bulunan mor ve mavi çiniler dolayısıyla "Çinimaçin" kalesi olarak da anılıyor.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi Bayburt Kalesi, 150 bin metrekare alan üzerinde kurulu olup çevresindeki surlar 3 kilometre uzunluğa sahip.
Surlarının yüksekliği 30 metreyi bulan, geçmişte bakım ve onarımlardan geçirilen kalede Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2017'de başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'un yaşayan tarihi olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Bayburt Kalesi, bayram dolayısıyla kente gelen vatandaşların en çok ziyaret ettiği alanlar arasında yer aldı.
Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kaleye gelen ziyaretçiler, tarihte yolculuğa çıkmanın yanı sıra kenti yüksek tepeden izlemenin keyfini yaşadı. AA
 

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