Belgesel meraklıları 15 Mart’ı bekliyor

İstanbul Şehir Üniversitesi , 15 Mart’ta başlayacak olan 12 haftalık bir Belgesel Film Atölyesi programına ev sahipliği yapacak. Özgün, kapsamlı bir sinema eğitiminin sunulacağı Belgesel Film Atölyesi, belgesel sinema alanındaki sinematografik anlatım modellerinin, gerçekliği senaryolaştırma yöntemlerinin, yaşamı sahneleme kurallarının ve bu amaçla kullanılan sinema dilinin belgesel sinema tarihinin önemli filmleri üzerinden uygulanacağı pratik çalışmaları kapsıyor.

Eğitmenliğini Prof. Dr. Ferhat Kentel ve yönetmen Deniz Boz’un yapacağı atölye 12 hafta boyunca Salı ve Perşembe günleri saat 19.00-21.00 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsünde gerçekleştirilecek. Atölyenin katılımcıları, aralarında ünlü yönetmen Derviş Zaim ve belgesel-yapımcı Rıdvan Akar başta olmak üzere sosyolog Doç. Dr. Alev Erkilet, Gazeteci-Yazar Cihan Aktaş, Yazar Lütfü Bergen ve Sebahattin Öktem, Senarist Tarık Tufan, Gazeteci-Yazar Nazım Alpman, Gazeteci Suat Göçer gibi isimlerle bir araya gelme imkanı bulacak. KÜLTÜR SERVİSİ