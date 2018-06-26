Beytüşşebap bilinmeyen güzellikleri

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ve köylerinde bugüne kadar keşfedilmemiş yerler fotoğraflandı. Çekilen onlarca fotoğraf yoğun ilgi gördü. Serdar Gükçe tarafından fotoğraflanan bölgenin güzelliği görenleri büyüledi. Muhteşem doğasıyla arıcılık, havancılık, berivanlar, yaz ile birlikte hala kalan kar kütleleri, ters laleler, güller, şelale, köyler, yaylalar, değişik endemik bitki türleri, kanyon vadiler, kuzu, göçerler, dağ mantarları görüntülendi.

Fotoğrafçı Serdar Gükçe, iki ay zarfında bölgedeki güzellikleri fotoğrafladı. Gükçe, çektiği fotoğrafları batı illerinde sergileyerek Beytüşşebap ilçesini tanıtmayı hedefliyor. İHA

