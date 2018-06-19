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Bilim Merkezi’nin yaz programı belli oldu 

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nde yaz aylarında düzenlenecek olan etkinliklerin programı belirlendi

19 Haziran 2018 Salı 17:40
Bilim Merkezi’nin yaz programı belli oldu 

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nde güz döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak. Verimli bir şekilde geçecek yaz etkinliklerinin programı belli oldu. 

Yaz döneminde de devam edilecek etkinliklerde “Bilim Atölyeleri Yaz Akademisi”, “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi” ve “Gökyüzü Gözlem Şenliği” ana başlıkları altında birçok farklı etkinlikler yapılacak.

Kocaeli Bilim Merkezi Atölye alanında yapılacak olan etkinliklere katılımcı sayısı 240 kişi olacak. Etkinliklere 6-13 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. 
Tarihin birçok anısını günümüze taşıyan Seka Kağıt Müzesi de yaz dönemini dolu dolu geçirecek. Yaz akademisi çerçevesinde ahşap, krigami, hama boncuk, makedo ve keçe gibi birçok atölye etkinliği yapılacak. Hafta içi her gün devam edecek etkinliklere, 6-10 yaş arasındaki 320 kişi katılabilecek. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Bilim
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