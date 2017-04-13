Bir asırdır kapalıydılar

Vatandaşların kendi şehrinde bulunan türbelerini ziyaret edip dua etmeleri açısından önemli bir adım atıldığını söyleyen Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş , müdürlüğün sosyal medya hesaplarına teşekkür dilekleri geldiğini söyledi.

Demirtaş yaptığı açıklamada, “İlimizdeki türbeler aşağı yukarı 100 yıldır kapalıydı. Örneğin benim çocukluğumda Niğde’de geçti. Ancak ben bilmiyordum. Hüdavend Hatun türbesinin içinde ne var. Sayın valimizin Niğde’ye teşriflerinden sonra türbeleri gezdik. O zaman türbelerin içerisinin açılması gerektiğini söyledi. Türbelerin bakımını da yaptırdık. İl kültür turizm müdürlüğümüze hem de şahsımıza çok önemli yardımları oldu. Biz burada böylece türbelerimizi açtık. Tabii türbelerimizin açılmasının insanımıza ve kültür varlıklarımıza iki tane önemli ayağı var. İnsanımıza kendi şehrimize yaşayan kendi türbelerini ziyaret edip dua etmeleri açısından önemli. Bu kültür varlıkları bu binalar içerisinde nefes alan bir insan olmadığı zaman sürekli nem, kapalı ortamda binanın tahribatı daha fazla oluyor. Ve daha fazla deforme oluyor. Bunu da engellemek adına türbelerimizi açtık. Halkımız buradaki türbeleri ziyarete gelmeye de başladılar” dedi.