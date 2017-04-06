Bir Cumhuriyet öğretmeninin seyir defteri

Eğitimci İbrahim Şimşek’in 1930’lardan 1970’lere uzanan dönemi anlattığı, Türkiye ’nin değişen toplum yapısının bir panoraması niteliğinde olan anıları ‘Köy Enstitüsünden Öğretmenliğe Öğretmenden Öğrenciye’ adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın anı dizisindeki yerini aldı.

Ihlara Vadisi’ne adını veren köyde, Cumhuriyet ’in ilk yıllarında doğan Şimşek’in önce köy okulu ardından İvriz Köy Enstitüsü ile başlayan eğitim yolculuğu, mezuniyetinden sonra Anadolu’nun farklı yörelerinde yaptığı öğretmenlikle devam eder. 1960’lı yıllarda Eğitim Radyosu kuşağında, senaryosunu yazdığı program dizisiyle eğitimciliği sürdürür. Hizmet içi eğitim için gittiği Almanya’ya, emekli olduktan sonra dönerek gurbetçi çocuklarının eğitimi için çalışır.