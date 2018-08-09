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Bir kentin gizemi bu sergide

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliğiyle hazırlanan “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
Bir kentin gizemi bu sergide

Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” sergisi ziyarete açıldı. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliğiyle hazırlanan ve 16 Eylül tarihine kadar Ankaralılarla buluşacak olan sergi, Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen iplikle dokunan tarihi Ankara sof kumaşını odağına alıyor.

Sergide, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Etnografya Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında bulunan sof kumaşlar ve tiftikten üretilmiş çeşitli eserlere yer veriliyor. Ankara’nın 18. Yüzyıla tarihlenen, en önemli temsillerinden biri sayılan, Hollanda Rijksmuseum’daki “Ankara Manzarası” adlı tablonun orijinalini de Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle bir araya getiriyor.

Ankara ve çevresinin toplumsal, ekonomik, kültürel mirasıyla ilgili disiplinler arası araştırma yapmak ve bu çalışmaları desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliğiyle hazırlanan Ankara ile özdeşleşen sof kumaşını odağına alan sergi, 16 Eylül tarihine kadar Ankaralılarla buluşuyor.

Ankara’yı dünyaya bağladı

VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ve Gözde Çerçioğlu Yücel’in küratörlüğünü yaptığı ve bugüne kadar 31 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen, “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Ticaret Odası, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Ströer Kentvizyon, Türk Traktör’ün katkıları ve UNESCO’nun desteğiyle kapılarını açtı.

Sergi, Ankara’nın iktisadi ve sosyal tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, 16. Yüzyıl’dan itibaren Venedik, Hollanda, İngiltere, Polonya gibi Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinde ticareti yapılan ve yabancı tüccarları kendine hayran bırakarak Ankara’yı dünyaya bağlayan sof dokumacılığı ve kumaş üretimi 19. Yüzyıl’a gelindiğinde azalarak son bulmuş.

Üretimin sona ermesindeki nedenler arasında zaman içinde dünyada gerek tekstil endüstrisindeki değişimler, gerek dış ticaretin önce tiftik ipliğine sonra da ham tiftiğe dönüşmesi, üretim bilgisinin unutulması, Ankara’da üretim yapan dokuma tezgâhlarının azalması, tiftik keçilerinin dünyanın başta Güney Afrika olmak üzere farklı bölgelerde yetiştirilmeye başlanması gibi çeşitli faktörler yer alıyor. Ancak, günümüzde, çeşitli bireysel ve kurumsal projelerle ve üretimlerle tiftiğin dokumacılıkta ve tekstil endüstrisinde değerlendirilmesine katkı sağlanmasına çalışılıyor. Sergide, bu kapsamda, Ankara keçisinden ve tiftiğinden yararlanılarak üretilen güncel tasarımlara ve üretimlere de yer veriliyor.
OKAN EGESEL

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