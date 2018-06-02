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Bir önder, bir deha, bir insan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan” isimli sergi Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:58
Bir önder, bir deha, bir insan

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan” başlıklı sergi Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Türkiye Barolar Birliği ve Muğla Barosu ortaklığında Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Fahri Özdemir’in, koleksiyonunda yer alan 13.500 adet Atatürk fotoğrafları arasından seçilerek derlenip hazırlanan “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan” isimli sergisinde 110 fotoğraf yer alıyor. Açılışı gerçekleşen sergide Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının her anından fotoğrafları bulunuyor. 

Serginin açılışında konuşan Fahri Özdemir “Türkiye Barolar Birliği'nin bir sergisinde beraberiz. İçeride göreceğiz gibi 110 adet fotoğraf var. Bu fotoğraflar Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları. Müze baskısı ile hazırlanan bu fotoğraflar benim koleksiyonumdan derlendi ve çok ciddi bir albüm yapıldı bu sergi için. Ben burada bulunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

'Yokluğun içinde var olmaya inanmış bir önder'

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun da açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir önder; yokluklar içinde var olmaya inanmış bir önder. Bir Önder; yürüyün dediğinde inandığı şeyi gerçekleştirebilecek kitleleri beraberine katabilecek bir önder. Bir önder; yok olan toplumdan Cumhuriyeti yaratan bir önder.

Elbette bir deha, çünkü bunu ve o günkü koşulları deha olmayan bir zekâyla gerçekleştirmek mümkün değil. Sosyolojik bir deha, stratejik bir deha ve hepsinden önemlisi bir insan. Öyle bir insan ki ömrü muharebe meydanlarında savaşlarda geçmiş bir insan.” 

Serginin önemini vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da "Bu özel bir sergi, önemli bir sergi. Herhangi bir fotoğraf sergisi gezmeyeceksiniz. Bir önder, bir deha, bir insan, bütün özelliklerini buradaki fotoğraflarında göreceksiniz. Fahri Özdemir’e çok teşekkür ediyorum gerçekten çok özel bir iş yapmış.

Nalan hanıma teşekkür ediyorum, Fahri gibi kişilerin sınırlarında gezinen insanlar zordur. Onu motive etmesinin yanında düşüşlerini toparlamasa bu sergi olmazdı. Tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu peşin bir teşekkür. Bu geldiğiniz için değil getirecekleriniz için. Buraya çocuklarınızı getirin mutlaka. Şimdi sizlerin vakit kaybetmeden sergiyi gezmenizi istiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” ifade etti. İHA
 

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