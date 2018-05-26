Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından organize edilen 57. Uluslararası Bursa Festivali’nde geri sayım tüm hızıyla sürüyor. Zengin içeriği ile şehri sanata bürüyecek olan festival, dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla kültür rüzgarı estirecek. Farklı kültürlerin harmanlanacağı festival kapsamında 'Bursa-Bellek Bir Şehir Kaç Hikaye Anlatır?' başlıklı sergi de 21 Haziran'dan itibaren izlenime açık olacak.

Toplam 120 eserin yer alacağı sergi, 28 Haziran tarihine kadar Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuayesi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi ayrıca, 1-31 Temmuz tarihleri arasında da Merinos Göç Tarihi Müzesi’nde sanatseverler tarafından gezilebilecek.

‘Bursa-Bellek bir şehir kaç hikaye anlatır?’ başlıklı serginin toplantısı, etkinlikte eserleri yer alacak sanatçılar katılımıyla BKSTV atölye salonunda yapıldı. Proje Danışmanı Prof. Ahmet Şinasi İşler, Küratör Meryem Uzunoğlu, Koordinatör Huri Aykut Ülker ve BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez ile BKSTV Vakıf Müdürü Hacer Özbek, 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenecek olan sergi hakkında sanatçılara bilgi aktardı.

Bursalı sanatçıların kentle temas ettikleri noktaların izini sürmeyi hedefleyen sergi, ayrıca bireysel belleklerdeki kesişmelerin, ayrılma ve sıçramaların panoramasını oluşturarak kent belleğine katkı sunmayı amaçlıyor. Bursa’da yaşayan ya da yaşanmışlıkları olan tüm sanatçılara, etkinlik vesilesiyle çıkacakları bellek yolculuğunda tutunmaları için bazı sorular yöneltiliyor.

Yapılan toplantıda, sözkonusu sorular şu cümlelerle ifade edildi: 'Neden biriktirir, neleri saklarız?', 'Hatırladıklarımız her zaman yaşadıklarımız mıdır?', 'Neden geçmişe özlem duyuyoruz?', 'Bir an kaç kez yaşanır?', 'Bir şehrin hangi yönleri zamana direnir?', 'Aynı mekan, ses, koku ya da nesneler, ortak anılar mı oluşturur yoksa ortak duygular mı?', 'Bellek mekanları, yaşamı dönüştürme potansiyeli taşır mı?', 'Kentin simgeleri nasıl oluşur?', 'Neden bazı anıtlar hayatta kalırken bazıları yok olup gider?', 'Geçmişte yaşadığımız mekanların sesleri, kokuları var mıdır?', 'Anılar renkli midir?', 'Yeni yaşamlar eski değerleri sahiplenir mi?' İHA

