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Bosna Hersek'in ikizler şehri: Buzim

Bosna Hersek'in 20 bin nüfuslu mütevazi şehri Buzim'de 150'den fazla ikiz bulunuyor. 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta dahi 21 ikizin dünyaya geldiği bu küçük şehirde, bugün hemen hemen her okulda ikiz kardeşler görmek mümkün

19 Haziran 2018 Salı 14:38
Bosna Hersek'in ikizler şehri: Buzim

Bosna Hersek'in 20 bin nüfuslu mütevazi şehri Buzim'in ünü, hemen hemen her okulda ve mahallede görülen ikiz kardeşlerle ülke sınırlarının dışına taşıyor.
1992 ve 1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında dahi 21 ikiz bebeğin dünyaya geldiği bu küçük şehirde, bugün 150'den fazla ikiz kardeş bulunuyor.
Savaş yıllarında ikiz bebek sahibi olan Necip Vucelj'nin ödünç bebek arabası bulmaya çalışırken tesadüfen dikkatini çeken ikiz sayısı, bu küçük şehrin sıra dışı özelliğini ortaya çıkardı.
Buzim'de, ikiz bebek sayısı savaştan sonraki yıllarda da arttı. Artık halk arasında "ikizler şehri" olarak anılan Buzim'de, hemen hemen her okulda ikiz kardeşlere rastlamak mümkün.
Aslen Buzimli olmayan ancak bu şehirden kızlarla evlenenlerin de ikiz bebek sahibi olması ise "kerametin Buzimli kadınlarda olduğu" söylentilerini de beraberinde getirdi. Bazıları ise ikiz sayısının yoğun olmasını Buzim'in havasına ve suyuna bağlıyor.

Yaşanan bu duruma henüz bilimsel açıklama getirilmese de ikiz bebek doğumlarının ardında Buzimli kadınlarına has genetik bir özelliğin olduğuna inanılıyor.
Necip Vucelj, AA muhabirine şehrin namını ülke sınırları dışına taşıyan keşfini anlattı.

Savaşın sürdüğü 1994'te ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini söyleyen Vucelj, "Çocuklarımı dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. İkizleri olan bir arkadaşımdan bebek arabasını istedim. Arabayı bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. İkizleri olan bu arkadaşına gittiğimde de o da aynı yanıtı verdi. Üçüncü kişiye gittiğimde de bu yanıtı alınca Buzim'de çok fazla ikiz olduğunu fark edip bu konuyu araştırmaya başladım" dedi.

Araştırmaları sonucunda savaş boyunca Buzim'de 21 ikiz bebek doğduğunu ortaya çıkaran Vucelj, bugün şehirde 150'den fazla ikiz kardeş olduğunun altını çizdi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
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