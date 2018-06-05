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Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi, dünya müze otoritesinin en önemli kuruluşlarından birisi olarak kabul edilen Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyesi oldu

05 Haziran 2018 Salı 17:44
Bozüyük Şehir Müzesi zoru başardı

Kapılarını ziyaretçilerine açtığı günden bu yana yoğun ilgi gören Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi, farklı noktalardan alınan bin 700 fotoğraf, tarihi belge gibi eserler ile hayat buluyor. Müzedeki tüm bu materyaller; belirli bir kompozisyon çerçevesinde, Bozüyük’ün arkeolojik geçmişinden itibaren sırası ile Selçuklu, Osmanlı dönemi tarihsel gelişimi ve özellikle Milli Mücadele döneminden günümüze kadar hikayelendi. Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerini ağırlamaya devam eden müze, gerek hafta içerisinde gerekse hafta sonunda yaklaşık 20 bin kişiye hizmet veriyor. 

Geçen yıl Tarihi Kentler Birliği’nin özendirme yarışmasında 'Uygulama Ödülü'ne layık görülen Şehir Müzesi bu yıl da Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda 'Kent Müzesi Dalı’nda ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği tarafından başarısı 2. kez tescillenen Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi müzecilik alanında prestij olarak görülen Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyeliğine kabul edilerek başarılarına yenisini eklemiş oldu. İHA
 

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Bozüyük
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