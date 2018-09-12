Bu çarşıların havası başka

Tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkan ve bu yönüyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Bakırcılar Çarşısı, Eskici Pazarı, Gümrük Hanı gibi birçok çarşı ve pazarı bünyesinde barındıran Tarihi Kapalı Çarşı bölgesinde her dönem alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kentte Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşılardan oluşan eski ticaret merkezleri, merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi Balıklıgöl yakınlarında yoğunluk gösteriyor.

Geleneksel mimariyle şekillendirilen Kazaz (Bedesten), Sipahi Pazarı, Kınacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Eskici Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Kunduracılar Pazarı ve Gümrük Hanı gibi tarihi öneme sahip pek çok çarşının bulunduğu Tarihi Kapalı Çarşı, kentin ticari hareketliliğinin en yoğun olduğu alışveriş merkezleri arasında yer alıyor.

Her yıl kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra köylerden şehir merkezine gelen aileler, yöresel giysi ve aksesuarlar, bakır süs eşyaları, ev gereçleri ve hediyelik eşya ihtiyaçlarını buralardan karşılıyor.

Otantik değerini hâlâ koruyor

Bu çarşılardan en önemlileri arasında 1562 yılında Gümrük Hanı'nın güneyine bitişik olarak inşa edilen ve 1740 tarihli Rızvan Ahmet Paşa Vakfiyesi'nde Bezzazistan adıyla geçen Bedesten Çarşısı yer alıyor.

Çevresindeki 4 çarşıya bağlanan kapıları bulunan Bedesten, 1998 yılındaki Şanlıurfa Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfınca (ŞURKAV) restore edildi. Günümüzde yöresel giysi ve aksesuarların satıldığı çarşı olarak kullanılan Şanlıurfa Bedesteni, Anadolu'da otantik değerini yitirmeyen ender çarşılardan biri olarak kabul ediliyor.

Kentte sayıları her geçen yıl artan AVM'lere rağmen tarihi çarşılar, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hareketliğin başladığı kapalı çarşılar, alışverişin yanı sıra kışın ısınmak, yazın ise serinlemek amacıyla ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hayırlı ve bereketli kazanç duası

Söz konusu çarşılarda esnaf, asırlardır süren gelenek kapsamında haftanın iki günü "hayırlı ve bereketli kazanç" için dua ediyor. Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı Tarihi Kapalı Çarşı'da sabah saatlerinde yapılan "esnaf duası" geleneğine zaman zaman ziyaretçiler de eşlik ediyor.

Kunduracılar Pazarı'nda ayakkabı satışı yapan 50 yaşındaki Bakır Erişmiş yaklaşık 38 yıldır burada olduğunu ve çarşıda alışverişlerin daha çok güven esasına göre yapıldığını söyledi.

Her şeye rağmen ayakta durmaya çalıştıklarını ifade eden Erişmiş, "Eskiden buralar çok daha yoğundu, insanlar tüm ihtiyaçlarını burada gideriyordu. Adeta iğne atsanız yere düşmüyordu. Pazarlıklar yapılır ona göre alışveriş yapılırdı. Hem satıcı hem alıcı mutluydu.

Eski günler aranıyor ama biz şimdi de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Güven esasına dayalı alışveriş yapıyoruz. Namaza gittiğimizde dükkanları kapatma ihtiyacı duymuyoruz. Öğlen yemeklerini birlikte yapıp yiyoruz. Haftada iki gün tüm esnaf toplanıp dükkanları dua ile açıyoruz" diye konuştu. AA

