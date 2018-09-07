Bu festival Başka festival

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 5-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin direktörü ise 9 yıl boyunca İstanbul Film Festivali’nin, 2016’dan bu yana da Başka Sinema’nın direktörlüğünü yapmış olan Azize Tan. Festival boyunca dünyadan ve Türkiye’den 40’a yakın film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda festival boyunca söyleşiler, paneller, atölyeler ve konserler gerçekleşecek.

Uluslararası festivallerde ödüller kazanmış, bağımsız sinemanın tanınmış yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra, festival programında sinema klasikleri ve Türkiye’den son dönem ön plana çıkan yapımlar da yer alacak.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali filmleri ve etkinlikleri 4 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak. Bu mekanlar; festival için sinema olarak düzenlenen, panel ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak Ma’adra Binası, Ayvalık’ın tek sinema salonu olan Vural Sineması, Ayvalıklı sanatseverlere pek çok etkinlikte ev sahipliği yapan Sanat Fabrikası ve Belediye Amfitiyatrosu. Festival süresince ayrıca her akşam Ayvalık ve Cunda’nın çeşitli mekânlarında açık hava film gösterimleri yapılacak.

Festival direktörü Azize Tan, “Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin, gösterdiği önemli filmler, yerli ve yabancı konukları ve eğitim programlarıyla uzun vadede bölgede sinema adına bir okul işlevi görmesini umuyoruz. Yaz sinema kampı gibi yıl boyu devam edecek etkinliklerle bir festival yaratmak, Yılın Yönetmeni Ödülü’yle sinema sektörüne destek olmak ve Ayvalık’ı bir merkez haline getirmek başlıca hedeflerimiz” diye konuştu.

Festival biletleri Biletiva üzerinden 10 TL olarak satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak. KÜLTÜR SERVİSİ

