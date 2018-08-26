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Bu sanal tehlikeye dikkat!

Dünya genelinde ücretsiz erişim sağlanabilen hikaye paylaşma platformlarında yer alan bazı yazıların, denetlenmemesi nedeniyle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği belirtildi

26 Ağustos 2018 Pazar 10:40
Bu sanal tehlikeye dikkat!

Dünya genelinde ücretsiz erişim sağlanabilen hikaye paylaşma platformlarındaki bazı yazıların, denetlenmemesi nedeniyle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceği bildirildi. 

Uzmanlar, herhangi bir yaş sınırlaması olmadan elektronik posta adresi ya da sosyal medya hesapları üzerinden üye olunan uygulamaların zararlı etkileri konusunda ebeveynleri uyardı. 

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol, sanal alemde içerik üretmenin çocuk ve gençler için önemli olduğunu, sosyal medya ve internetin sadece eğlence amacıyla kullanmaması gerektiğini söyledi.

Ulukol, gençlerin tüketici olmak yerine üretim yapmasının gerekliliğine dikkati çekerek, bu yolla internet bağımlılığının da azaltılabileceğini belirtti.

Milyonlarca insanın kullandığı "Wattpad" benzeri hikaye paylaşım uygulamalardaki yazı ve hikayelerin birçoğunun çocuk ve gençler tarafından okunmasından bir sakınca olmadığını aktaran Ulukol, "Wattpad'teki sıkıntı, buraya girilen içeriği denetleyecek herhangi bir mekanizmanın olmamasıdır. Bu mekanizmayı getirmeye kalktığınızda siz bu sefer sansürcü oluyorsunuz. Bunu ister Türkiye'de ister Suudi Arabistan'da, ister Çin, Amerika ya da başka ülkede yapın, bunun adına sansür deniyor. İşin aslına bakarsanız da sansürü kimse istemiyor" diye konuştu.

Acilen önlemler alınmalı

Prof. Dr. Ulukol, çocukları ve gençleri platformdaki zararlı içeriklerden korumak için bazı önlemler alınması gerektiğini, sistemin içinde denetim mekanizması olmasının sansür olarak ifade edilemeyeceğini kaydetti.

İçerik denetiminin yaş gruplarına göre yapılmasının önemine değinen Ulukol, şöyle devam etti:
"Sansür olmasın diyoruz ama 10 yaşındaki bir çocuğun erişkinlerin okuyabileceği yazılarla karşı karşıya kalmasını da istemiyoruz. Erişkin ve kendisiyle ilgili karar verici pozisyonda olan, aklı başındaki bir insanın istediğini okuma ya da okumak istememe hakkı vardır ama yaş grubu küçük olunca, 18 yaş altı, 15 yaş altı gibi, bunların sınırlarını koymak lazım. Bu uygulamalarda, yazıların hangi yaş grubuna hitap ettiğini ve okunabileceğini değerlendiren bir sistem olması gerekir. Wattpad yöneticilerinin bunu kendisinin yapması gerekir. Televizyon programlarının başına, hangi yaş grubuna hitap ettiğini belirten semboller konulabilir."

Kötü niyetli kişiler devrede

Ulukol, kişisel blog ile Wattpad'deki yazıların sahibinin aynı sorumlulukta olmadığını, bu nedenle platform yöneticilerinin önlem almasını gerektiğini vurguladı.

Bazı grupların, çocuk ile gençleri yasa dışı ve toplumda kabul görmeyen yaşam tarzlarına alıştırmak amacıyla bu uygulamada yazılar yazabileceğine dikkati çeken Ulukol, "18 yaşının altındaki çocuklarca yazıldığı iddia edilen bir hikayeyi, kötü niyetli senaristler de yazmış olabilir. Bu internet koşullarında bilinmeyebilir" dedi.

Ulukol, kötü niyetli kişilerin bazı hikayeleri çocuk diliyle yazabileceğini, yazarın beyanına çok da güvenilemeyeceğini belirtti.

Uygulamada yazıların altına değerlendirme butonunun konulması gerektiğini ifade eden Ulukol, böylelikle yazıların niteliğinin veya hedef kitlesinin sınıflandırılabileceğini söyledi.
Ulukol, çocuk ve gençlerin vakit geçirdiği siteleri, ebeveynlerin muhakkak takip etmesi gerektiğini dile getirerek, aileleri bu konuda hassas olmaya çağırdı. AA
 

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