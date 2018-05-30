Bu sergide hayaller üç boyutlu 

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Kursiyerleri tarafından açılan ‘Üç boyutlu hayaller’ sergisi büyük beğeni ile izleniyor. Herhangi bir kağıda süslü kağıttaki motiflerin oyulu yapıştırılmasıyla yapılan ve Osmanlı’nın ‘Katı Sanatı’ adını verdiği sanatı modernize eden Nazillili Kadınlar, yaklaşık 7 aylık çalışmalarından oluşan bine yakın eserden 70’ini sergileme fırsatı buldu.

Nazilli Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni ile izlenen eserler gerçeği aratmayan özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kursiyerler, hayatlarında ilk kez tanıştıkları bu sanatla hem ev ekonomilerine destek oluyor hem de sanata olan ilgileri artarken hayallerini de resmederek stresten de uzaklaşıyor.

Sergide yaklaşık 180 eser var

Yaklaşık 7 ay süren kursun sonunda bin civarında 3 boyutlu kağıt rölyef eserin yapıldığını ifade eden Kurs Öğretmeni Rahşan Koçak, “Osmanlı’da bu sanatın ismi Katı Sanatı. Kat kat olmasından bu ismi almış. Çünkü bu resimler kat kat, üst üste katlanıp, kesilip yapılan bir şey. Osmanlı’da kağıdını da kendileri boyuyorlarmış. Ama biz modernize etmiş oluyoruz. Kısaca bizde kağıt rölyef olarak geçiyor.

70’e yakın kursiyerim var. Burada kursiyerlerimizin yapmış olduğu 150-180 arasında tablo var. Ama biz bunun en az beş katını yaptık. Öğrenciler bunun bir kısmını sattı, bir kısmını hediye götürdüler. Buradaki amacımız, kadınlarımıza bir meslek edindirmek ve aile bütçelerine katkı sağlayabilmek. Bu işi de çok severek yapıyorlar. Birçoğu ‘bu yapacağım son tablo’ demesine rağmen son asla gelmiyor. Güzel bir uğraş. Kursiyerlerimiz, emekli öğretmenden tutun ev hanımlarına, emekli bankacılardan, ilkokul mezunlarından yüksek lisans mezunlarına kadar 25-65 yaş arasında var. Hepsine aynı beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz” dedi. İHA

