Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93754
ALTIN
190.362
DOLAR
4.6745
STERLİN
6.2038
EURO
5.4633

 Bulduk Camii restore ediliyor 

İzmit'in yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerinden Bulduk Camii restore ediliyor

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:23
 Bulduk Camii restore ediliyor 

Şimdiye kadar onlarca cami, konak, çeşme, hamam restorasyonunun gerçekleştiği İzmit'te Bulduk köyündeki tarihi bir cami de restore ediliyor. Başlatılan restorasyon çalışmasının birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor. 

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk Köyü’nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap camiinin önce projesi hazırlandı. Anıtlar Kurulu’nca proje onaylandıktan sonra restorasyon çalışmasına başlandı. Yaklaşık 450 bin liraya ihale edilen projeye göre ahşap yığma tuğla yapı aslına uygun olarak restore ediliyor. 

Yapının zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alıyor. Yetkililer tarihi yapının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapılacağını söylediler.

AA
 

Son Güncelleme: 25.06.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Bulduk Camii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İslami eserler British Museum'da
İslami eserler British Museum'da
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Ödüllü tiyatro eserleri kitaplaştırıldı
Safranbolu'ya yakışır kuş evleri
Safranbolu'ya yakışır kuş evleri
'Müzeler Gecesi' yoğun ilgi gördü
'Müzeler Gecesi' yoğun ilgi gördü
İnternetteki bilgiler sizi yanıltmasın
İnternetteki bilgiler sizi yanıltmasın
Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nde
Ceylan, Saraybosna Film Festivali'nde
Tuz mağarasında kaya tuzundan eserler
Tuz mağarasında kaya tuzundan eserler
İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda
İslam âlimleri Kaşifler Müzesi'nda
Unutulmuş çömlekler Baksı Müzesi’nde
Unutulmuş çömlekler Baksı Müzesi’nde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim