 Bulduk Camii restore ediliyor 

Şimdiye kadar onlarca cami, konak, çeşme, hamam restorasyonunun gerçekleştiği İzmit'te Bulduk köyündeki tarihi bir cami de restore ediliyor. Başlatılan restorasyon çalışmasının birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk Köyü’nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap camiinin önce projesi hazırlandı. Anıtlar Kurulu’nca proje onaylandıktan sonra restorasyon çalışmasına başlandı. Yaklaşık 450 bin liraya ihale edilen projeye göre ahşap yığma tuğla yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

Yapının zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alıyor. Yetkililer tarihi yapının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapılacağını söylediler.

AA

