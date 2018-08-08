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Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hükümet konağı inşaatı için yapılan sondaj çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait kırık mezar steli ve Bizans döneminde yaşadığı öngörülen insan iskeleti Osmaniye Müzesi'ne nakledildi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:31
Bulunan tarihi eserler müzeye nakledildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hükümet konağı inşaatı için yapılan sondaj çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait kırık mezar steli ve Bizans döneminde yaşadığı öngörülen insan iskeleti Osmaniye Müzesi'ne nakledildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce Kadirli'de yeni hükümet konağı inşaatı için Dere Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışması başlatan ekiplerin, Roma dönemine ait duvarlar, yarısı kırık yazıtlı mezar steli, sütun parçaları ve Bizans döneminde yaşadığı tahmin edilen bir insana ait iskelet bulduğunu hatırlattı.

Osmaniye Müze Müdürlüğüne bağlı arkeologların yaptığı incelemede, eserlerin ve iskeletin Roma ve Bizans dönemine ait olduğunun tespit edildiğini ifade eden Torun, şöyle konuştu: "Sondaj çalışmasında çıkan Bizans dönemine ait insan iskeleti ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen kırık mezar steli, fotoğrafları çekilerek tutanak ile kayıt altına alındı. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışmaların ardından çıkan eserler müzeye taşındı. Müzeye nakledilen eserler şimdilik depoda muhafaza edilecek." AA
 

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