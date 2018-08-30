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Burdur’da 755 yıllık gelenek

Burdur'un Tefenni ilçesinde yaklaşık 755 yıldır sürdürülen 'Yünüm Böğet' (koyun yıkama ve boyama) geleneği renkli görüntüler oluşturdu

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:57
Burdur’da 755 yıllık gelenek

Tefenni’nin 400 haneli Bayramlar köyünde 'Yünüm Böğet' geleneği köyde yer alan su böğetinde şenlik havasında yapıldı. Selçuklulardan kalma gelenek, her yıl Ağustos ayının son haftalarında yapılırken koyun sürülerinin sudan geçişi renkli görüntülere sahne oluyor. Geçmişi Orta Asya'ya kadar uzanan, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da devam ettirilen 'Yünüm Böğet'e katılacak koyunlar, Beydağları'ndaki bir tür taştan elde edilen kırmızı renkli boyayla boyandı.

Çobanlar, 'tos tos' adı verilen yarışmayla koyunların ıslıklar eşliğinde sudan geçme yarışması için birçok kez antrenman yaparak hazırlandı.

Şafak vakti Bayramlar köyünde koyun sürülerinin sudan geçirilmesi yarışı yapıldı. Vatandaşlar, koyunların yıkanmasını izlemek için geceden yünüm alanına geldi. Koyun sürüsü, başlarında çoban ve lider koyunlar olmak üzere şafak vakti böğet (havuz) alanında bir tepenin ardına yerleştirildi. Hakem heyetinin belirlediği sıraya göre, başlarında çoban olan sürü ile kırmızıya boyanan 'elcik' (lider) adı verilen koyun, çobanı takip ederek dereden en iyi şekilde geçmeye çalıştı.

Soğuğa rağmen çobanlar koyunlarıyla birlikte suya girdi. Sürülerin geçişi sırasında görevlilerin işareti ile koyunların geçişini sağlandı. Bayramlar köyünde çobanlık yapan ve yıllardır bu geleneği devam ettiren Şeref Kılınç, Ummet Arıcan, Osman Gökçen, Mustafa Kılınç, Mustafa Çakır ve Yılmaz Kılınç’ın koyun sürüleri birbirleriyle yarıştı. Atalarından öğrendiği çobanlık mesleğini devam ettirdiğini belirten Yılmaz Kılınç, ölene kadar bu mesleği yapacağını söyledi. Beğendikleri kuzuyu kendilerine bağladıklarını söyleyen Kılınç, "Kuzuyu kendi elimizle besleyerek alıştırıyoruz. Bu alıştırdığımız koç bizimle beraber böğete giriyor. Atalarımızdan kalan bu geleneği gençlerimize devredeceğiz" dedi.
İHA

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