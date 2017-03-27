Bursa 15. Kitap Fuarı sona erdi

Kuruluşumuz Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanan Bursa 15. Kitap Fuarı, 26 Mart 2017 Pazar akşamı saat 19.00’da 265.639 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin 82.142’si fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi.
Bursa Kitap Fuarı’na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince düzenlenen kültür etkinlikleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu. KÜLTÜR SERVİSİ