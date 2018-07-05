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Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek

Tarihi dört yüz yıla uzanan Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:49
Bursa Mevlevihanesi yeniden dirilecek

Bursa'daki 400 yıllık mevlevihanede özgün kimliğine kavuşturmak amacıyla çalışma başlatıldı. Kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için rekonstrüksiyon çalışması yapılıyor.

Mevleviliğin önemli kişilerinden Cününi Ahmed Dede tarafından 17. yüzyılda kurulan ve döneminin en büyük mevlevihanelerinden olan Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısındaki Bursa Mevlevihanesi, ilk günkü haline kavuşturulacak.

Proje çalışmaları tamamlanan ve ilgili kurullardan onayları alınarak rekonstrüksiyon işlemlerine başlanan bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970'li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı.

Çalışmalar 2019 yılında tamamlanacak

Mevlevihane'yi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon 571 bin lira bedelle yapılacak çalışmalar kapsamında bina "Semahane, Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif ve Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi" olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Çalışmalar kapsamında şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı Mevlevihanelerden olan yapı, tüm bölümleriyle bir kompleks olarak ayağa kaldırılacak.
AA

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