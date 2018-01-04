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Bursa’nın müzelerine ziyaretçi akını

Bursa’nın müzeleri ziyaretçi akınına uğruyor. Şehrin değişik yerlerinde bulunan 18 müze, 2017 yılında yerli yabancı yaklaşık 750 bin kişi tarafından gezildi

04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
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Bursa’nın müzelerine ziyaretçi akını

Adeta bir müzeler şehri olan Bursa’da, şehrin değişik noktalarında bulunan müzeler ziyaretçi akınına uğruyor.

El yazması asırlık bir Kur’an-ı Kerim ve Osmanlı dönemine ait köy hayatına ilişkin materyallerin bulunduğu Cumalıkızık köy müzesi 140 bin kişi ile en fazla ziyaretçi çeken müze oldu. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin bulunduğu, hafta içi ve Cumartesi günleri çocuklara yönelik gölge oyunlarının sergilendiği Karagöz Müzesi’ni ise yaklaşık 120 bin kişi ziyaret etti.

Birbirinden iddialı sergilere ev sahipliği yapan Bursa Kent Müzesi ise geçen yıl 73 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Türkiye’nin ilk Tekstil ve Sanayi Müzesi ise 2017 yılında 44 bin kişiyi ağırladı.

Bursa Vakıf Kültürü, Enerji ve Göç Tarihi Müzeleri ise geride bıraktığımız yıl 41 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Aktopraklı Höyük Bursa Arkeopark Açık Hava Müzesi ile Hünkâr Köşkü de müze meraklıları tarafından ilgi gören kültürel mirasın yaşayan merkezleriydi.

Bursa bıçağının tarihi serüveni

Geçtiğimiz yıl Bursa’nın müze envanterine Bursa Bıçak Müzesi de dâhil oldu. Dünyaca ünlü Bursa bıçağının tarihi serüvenini gözler önüne seren müze, 250 eserin yanı sıra binin üzerinde materyale ev sahipliği yapıyor.

Bursa Göç Tarihi Müzesi ise yılın son aylarında 18 Aralık Dünya Göçmenler Gününe özel olarak hazırlanan Göç ve Empati adlı uluslararası resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi kapsamında düzenlenen ulusal resim yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı.

Bursa’yı tüm değerleri ile geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde faaliyetlerini sürdüren 7 müzede gerçekleştirilen atölye çalışmaları da 2017 yılında ilgi gördü. 7 farklı müzede toplamda 324 atölye çalışması gerçekleştirilirken 30 bine yakın meraklı, atölye çalışmalarına katıldı.

Bursa’daki külliyeler, ören yerleri ve türbeler de 2017 yılında en çok ziyaretçi çeken merkezlerdi. Osmangazi, Orhangazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve Yeşil türbeleri ile Muradiye Külliyesi 2017 yılında 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi türbe ve külliyeler Bursa’nın kültür turizmindeki ağırlığını gözler önüne serdi. 2017 yılı Bursa müzeleri açısından bereketli bir yıl olurken, Müzeler Şube Müdürlüğü 3 milyonun üzerinde ziyaretçiye hizmet verdi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BursaMüzeşehir2017
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